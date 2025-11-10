◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）楽天・村林一輝内野手がピッチクロック違反でストライクを取られた。初回１死一塁の第１打席。投手は前の打者のアウト成立から３０秒以内での投球が必要で、打者は残り８秒になるまでに構えなければならない。村林は打席で足場を固めていたところで“タイムアウト”となり、１ストライクからのスタートとなった。来年３月のＷＢＣで採用が決まっているルールへの