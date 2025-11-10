◆プレミアリーグ（１１月９日）▽第１１節クリスタルパレス０−０ブライトン（セルハースト・パーク）５試合が行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）が所属するクリスタルパレスはホームで日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンと対戦。今季がっちりとレギュラーの座をつかんだ鎌田は先発。三笘はこの試合も欠場となり、期待された日本人対決は実現しなかった。３−０勝利を飾ったリバプールとのリーグ杯戦ではダ