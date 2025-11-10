子どもの大学受験費用を賄うためなどの理由から、短期間だけ収入を増やしたいと考える人は少なくありません。しかし、掛け持ちで働いた結果「扶養の壁」を超えてしまい、かえって手取りが減ってしまうのは避けたいところです。 税金と社会保険では扶養の判断基準が異なるため、正確な知識が必要です。本記事では、それぞれの「壁」について分かりやすく解説します。 「年収75万円」は税制上の扶養からは外れない 税