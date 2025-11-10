札幌高裁＝9月最大3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は憲法が求める投票価値の平等に反するとして、北海道の有権者が北海道選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、札幌高裁（斎藤清文裁判長）は10日、「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした計16件の訴訟で11件目の判決。これまで「違憲状態」が6件、「合憲」4件の判決が出ている。