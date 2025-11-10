サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに、JO1とINIのメンバーから構成されたスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイブルー）」が就任しました。【写真を見る】【 JI BLUE 】JO1とINIのスペシャルユニットでサッカー日本代表を応援アンバサダー就任に佐藤景瑚「目ん玉飛び出ました」メンバーは、JO1から與那城奨さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、川西拓実さん、金城碧海さん。I