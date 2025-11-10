物語コーポレーションが全国231店舗を展開する「丸源ラーメン」は、11月25日(火)午前10時から公式アプリ限定で、2026年の「丸源福袋」の予約受付を開始する。「2026 丸源福袋」は、冷凍生餃子50個と1,500円分のアプリクーポンをセットにした。価格は税込1,500円。なくなり次第終了となる。公式アプリのみで予約を受け付け、店頭や電話では予約受付は行わない。販売は店頭でも行い、2025年12月26日(金)から2026年1月4日(日)の期間限