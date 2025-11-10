フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38歳）が、11月10日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“時間を忘れるほど夢中になっていること”について語った。9日に都内で行われた「オーデマ ピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベント」に登場した田中が、番組のインタビューに対応。“時間を忘れるほど夢中になっていること”を聞かれ、「私、いまドラマの現場で子役さんとご一緒