週明け１０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１６１．２２ポイント（０．６１％）高の２６４０３．０５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７７．４８ポイント（０．８４％）高の９３４５．０４ポイントと反発した。売買代金は１１４０億７９４０万香港ドルとなっている（７日前場は１１５１億５１６０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ。米中