山形県川西町高山で、10日の午前6時ごろ、道路わきの田んぼに倒れているクマがいると町に通報があった。しかしその後クマが死んでいることが確認された。 町によると、9日の夜に現場付近で車とクマが衝突する事故があり、関連を調べている。死んでいたクマは体長1メートルから1.3メートルほどの成獣だという。 町が死がいをどう扱うかを検討中。