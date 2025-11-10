2人きりで狼狽の表情もNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は11日、第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」の第32回が放送される。レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の女中として初日を迎えた松野トキ(郄石あかり)。自分がラシャメン(洋妾)かもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太(生瀬勝久)、ツル(池谷のぶえ)、ウメ(野内まる)の花田旅館の面々が出迎える。トキの覚悟を応援したいと、ウメもト