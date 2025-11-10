日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンが11月10日、JFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会を開催。日本代表の南野拓実、久保建英、中村敬斗が登壇し、デザインが一新されたユニホームについてトークした。新ユニホームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。ま