タレントの辻希美が８日に更新したブログで、８月に第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産してから３カ月がたったことを報告した。辻は「夢さん今日で産まれて３ヶ月がたちましたぁー本当に早い…」と投稿。「日々バタバタで謎に日に日に寝なくなったりなんで？！と思う事があるけど目が合うと笑ってくれるようになったり本当に可愛くて仕方ないいつも杉浦家に幸せをありがとう」と記した。第５子が誕生したこと