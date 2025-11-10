「JFA・アディダス『サッカー日本代表 2026』キャンペーン共同発表会」が10日、都内で行われ、JO1とINIの選抜メンバーで構成されたサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」が登壇。河野純喜が、就任の喜びを語った。【写真】個性あふれるポーズ！ユニフォーム姿で笑顔をみせるJO1＆INIこの日、会見に出席し、アンバサダーに就任したのは與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田