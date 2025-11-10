「侍ジャパン練習試合、広島−日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）村林が初回、打席に立った際にブロック・バーロー球審から違反行為を指摘され、１ストライクを宣告された。この試合ではピッチクロックは中堅スコアボード横、三塁側ネクスト後方の２カ所に設置された。投手は無走者ならボールを受け取ってから１５秒、走者がいれば１８秒以内に投球動作に入らなければ１ボールが宣告される。また、打者交