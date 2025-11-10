日本ハムは10日、フランミル・レイエス外野手（30）とアリエル・マルティネス捕手（29）といずれも2026年シーズンの契約延長が合意に達したと発表した。球団を通じ、レイエスは「とても幸せです。自分を信じ、大きな期待を寄せてくれている球団に対して、心から感謝の気持ちでいっぱいです。球団とファンの皆さまのために最高のパフォーマンスを発揮できるよう、今オフも全力でトレーニングに励み、コンディションを万全に整え