高市首相は衆院予算委で、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が逮捕されたことについて「個別の事件に関してコメントすることは差し控える」と述べた。自民党は、N党所属の議員と参院会派を組んでいる。