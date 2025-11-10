阪神・藤川球児監督が１０日、地元・高知で開催された「高知県阪神タイガース優勝記念パレード」に参加した。司会者から「藤川監督お願いします」と言われたが、目を充血させて感極まり、言葉に詰まった。司会者は「お先に石井選手お願いします」と予定を変更して石井が話し始めた。その後、指揮官は「今から皆さんの前をパレードします。恩返し、縁を感じながら今後戦っていきます。阪神タイガースがあることで皆さんの人生が