◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の侍ジャパンと広島の練習試合が１０日、サンマリンスタジアムで行われた。侍ジャパンは平良が先発した。先頭の久保に三塁内野安打を許すも、続く矢野は一塁への併殺打。坂倉は左飛に仕留めて、わずか５球で予定の１イニングを