ガールズバンド・ＮＥＭＯＰＨＩＬＡが９日、千葉・幕張メッセで行われた「ＬＵＮＡＴＩＣＦＥＳＴ．２０２５」に出演した。人気バンド・ＬＵＮＡＳＥＡ主催のロックフェス。ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩの開会宣言で幕を開け、ＮＥＭＯＰＨＩＬＡは２日目のトップバッターを飾った。代表曲「ＯＩＲＡＮ」「開花宣言」を始め、ＬＵＮＡＳＥＡの「ＴＯＮＩＧＨＴ」をカバーするなど、全７曲で披露した。１０日にデジタルシ