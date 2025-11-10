嵐の櫻井翔（43歳）が、11月10日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“今年ヒットした食べ物”について語った。27歳だった2009年から、17年連続で総合司会を務める音楽番組「ベストアーティスト」（11月29日放送）の宣伝を兼ねて、櫻井が「DayDay.」のインタビューに対応。自分の中で“今年ヒットした食べ物”として、「この1か月で今年ベストを更新した。いりこ…って知ってます？ わかる？」と問いかける。