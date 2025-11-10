カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J3リーグ残留に向けて厳しい戦いが続くカマタマーレ讃岐は8日、アウェーで2位の栃木シティと対戦しました。 カマタマーレは前半18分、後藤がPKをゴール左隅に決めて先制します。 しかし後半22分、ゴール前の混戦から栃木シティに追い付かれると、後半30分には元J1得点王の、ピーターウタカに逆転ゴールを決められ