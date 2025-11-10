星野源 星野源が、11月14日にニューシングル「いきどまり」を配信リリースすることが発表された。星野にとっては、5月にリリースされたアルバム『Gen』から約半年ぶりとなる新曲となる。【動画】「映画『平場の月』」ロングトレーラー本楽曲は、同日に全国公開となる映画『平場の月』の主題歌。星野のプライベートスタジオ“808スタジオ”を訪れた同映画の土井裕泰監督と那須田淳プロデューサーによる熱烈なオファ