資料岡山後楽園 岡山後楽園で落ち葉掃きの清掃活動を行うボランティア「キラリ応援隊」一日隊を募集しています。 落ち葉掃きで岡山後楽園を美しくしようと毎年行われているものです。2025年は12月7日午前7時30分から午前8時30分まで活動する予定です。 ボランティアの募集定員は150人（先着優先）で、参加資格は岡山県在住の個人、団体です。後楽園事務所が電話（086-272-1148）で申し込みを受け付けています。締め