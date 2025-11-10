秋田朝日放送 秋田県内各地でクマの目撃が相次ぐ中、子どもたちが安心して遊べる場を提供しようとプロサッカーの会場が一般開放されました。 秋田市のソユースタジアムでは８日、プロのサッカー選手たちが使うピッチの上で元気に遊ぶ子どもたちの姿が見られました。秋田県内でクマの目撃が相次ぐなか、子どもたちが屋外で安心して遊べる機会を提供しようとサッカーのブラウブリッツ秋田は秋田市の