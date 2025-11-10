秋田朝日放送 雪のシーズンを前に１０日、秋田市で道路の除排雪にあたる対策本部が設置されました。 安全祈願祭には、除排雪に関わる秋田市の職員およそ５０人が出席し、冬期間の安全で円滑な除排雪作業を祈りました。 秋田市の道路除排雪対策本部は、車道と歩道合わせて２１００ｋｍあまりを対象範囲とし、積雪が１０ｃｍ以上となった場合に除排雪にあたります。 およそ９００台の除雪車に搭載されるＧＰＳで秋田