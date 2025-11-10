【新興国通貨】ドルペソは７．１２００前後＝中国人民元 先週は前半のドル高元安に対して、後半にやや調整。30日に約１年ぶり7.09台を付けた後を受けての７．１３台までの上昇に対して、７．１１８０前後までと限定的な押し目も、上値がやや重くなっていた。週明けも７．１１８３を付けるなどやや上値が重いが、その後少し戻して７．１２００前後での推移。 対円では２１円台半ば前後での推移が継続。、ドル円の上昇もあり