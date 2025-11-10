◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)野球日本代表・侍ジャパンが10日、広島との練習試合を実施。初回には「6番・レフト」でスタメン出場している西川史礁選手が好守備を見せました。場面は侍ジャパンが4点リードとした1回裏。先頭にはエラーも絡んで出塁を許すも、後続を併殺に取ります。この2アウト走者なしの場面で迎えたのは広島・坂倉将吾選手。侍ジャパンの