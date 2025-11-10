LINEヤフーは10日、「Yahoo!オークション」で大阪・関西万博で使用された什器や備品などのオークションを開催すると発表した。万博のリユースマッチング事業「万博サーキュラーマーケットミャク市！」の一環として、11月11日より実施する。【画像】ヤフオクで万博使用品オークション…ミャクミャク登場のビジュアル「『Yahoo!オークション』は、サービスを通じて『モノを大切に使い、次の必要な人につなぐ』というリユース体