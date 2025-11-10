俳優の芳根京子（28）が8日、雑誌『POPEYE（ポパイ）』（マガジンハウス）の公式インスタグラムに登場。12月号（発売中）の撮影オフショット動画が公開された。【動画】「可愛い過ぎ」ジャケット×ミニスカ 秋コーデで“かっぱ橋散策”する芳根京子芳根は、連載企画『Girls in the City』に出演。投稿では、東京・かっぱ橋を散策する様子をとらえた撮影風景が紹介された。この日は、ジャケット、ミニスカートとヴィンテージ