「侍ジャパン練習試合、広島−日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）阪神の坂本誠志郎捕手（３２）に宮崎のファンから粋な計らいで、バースデーソングの合唱が贈られた。初回２死二塁の１打席目に、サプライズでスタンドから歌が届けられた。誕生日に侍デビューとなったが、その後の初球に中前打。最高の滑り出しとなった。