フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）が10日に放送され、MCの「ハライチ」澤部佑（39）が途中で居なくなるハプニングがあった。この日は歌手の小林幸子とジュディ・オングが出演。番組中盤、CMが開けると、松崎涼佳アナウンサーが「ラスボス幸子のヘッドドレスHIGH＆LOW」とタイトルコール。これに、岩井勇気は「ちょっと、澤部さんどこにいったの？」とツッコミ。松崎アナも「澤部さんいなくて、代わりにタイトル