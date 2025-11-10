ガールズグループ「2NE1」メンバーBom（ボム）が7日、自身のインスタグラムに数枚の写真ととも「パク・ボクエリザベス」との文をアップした。翌8日には「パク・ボム私は元々、すごく健康です。心配しないでください、みなさま」と修正した。所属事務所のディネーションエンターテインメントが発表した「パク・ボムはすべての活動を中断し、治療および回復に専念している」とのコメントを否定したものとみられる。Bomは先月22日