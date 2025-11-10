歌手ジュディ・オング（75）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ヒット曲「魅せられて」の衣装について語った。長く伸びた袖が印象的な「魅せられて」のドレスについてトーク。当初は袖は短いものだったが「紅白の時に、同じじゃない？白だし、広げりゃ歌うし」とぶっきらぼうに話して笑いを誘うと、「つまんないって思いまして」とNHK紅白歌合戦に向けて衣装の改良を思い立ったという。当時の紅