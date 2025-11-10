宮崎太陽銀行 [福証] が11月10日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.2％減の9.2億円に減り、通期計画の19億円に対する進捗率は48.6％にとどまり、5年平均の61.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比49.7％増の9.7億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の