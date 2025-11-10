鹿角市花輪で、高齢の男性がクマに襲われ、顔などにけがをしました。警察に情報が入ったのは、午後1時前です。詳しい状況はわかっていません。今年県内でクマに襲われるなどしてけがをした人は、今回の男性を含めると62人にのぼります。