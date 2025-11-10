京王電鉄から、2024年度「駅別一日平均乗降人員」ランキングが発表されています。新宿がトップを維持する中、渋谷や吉祥寺といった主要ターミナルの数値には、大規模な再開発の影響が色濃く現れています。本記事では、京王線、相模原線、井の頭線の各路線ランキングを詳細に分析。記事後半ではコロナ禍からの需要回復が見られる2021年度から2024年度までの過去4年間のデータを比較し、乗降客が急伸したトップ3駅の動向を分析します