11月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1リーグ戦第9節GAME2の13試合が全国各地で開催された。 前日のGAME1に続き、熱い西地区首位攻防戦が繰り広げられたハピネスアリーナでは、序盤から激しい点の取り合いが続いた。長崎ヴェルカがジャレル・ブラントリーなどの得点で4点リードで後半へ。名古屋ダイヤモンドドルフィンズも食い下がり、アップテンポな攻防が繰り広げられた