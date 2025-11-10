11月9日、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」の県予選が各地で行われ、7都道県の予選が終了した。 出場2枠の北海道は、4校で争う決勝リーグ戦が行われ、駒澤大学附属苫小牧高校が3戦全勝で3連覇を成し遂げた。2勝1敗で準優勝だった北海道栄高校も冬の全国切符を手にした。 都代表枠、インターハイ準優勝枠、関東ブロック枠、開催地枠