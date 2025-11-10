李在明（イ・ジェミョン）政権の外交における最大の試金石だったAPEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議が成功裏に幕を閉じた。文字通り「スーパーウィーク」だった。【注目】日本を「地獄」と叩いた韓国歌手、日本公演へ韓米関税交渉の妥結と首脳会談、米中首脳会談、韓日首脳会談、韓中首脳会談が間断なく行われ、二国間外交と多国間外交が同時進行で展開された。まず今年4月初め、トランプ大統領の「関税戦争」宣言を機に始まっ