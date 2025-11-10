【その他の画像・動画等を元記事で観る】 名古屋を拠点に活動するヒップホップアーティスト、SEAMO が、11月8日に地元・名古屋ダイアモンドホールで行われた全国ツアー『SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR ～to be continued～』 の初日公演にて、ニューアルバム 『From Now to Then』の発売と、Zepp Nagoyaでの追加公演開催をサプライズ発表した。 ■「SEAMOの“昔と今”を楽しんでもらお