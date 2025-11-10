丸くて黄色の種、コレ何の種かわかりますか？実はタイ料理でよく出てくるパクチーなんです。あの独特な香りがお好きな方も多いのではないでしょうか♪しかし、いざスーパーで買おうと思うと意外とお高い印象…そんな時は自宅で栽培すると節約になるのでおすすめです。ということで今回は、ダイソーで買えるパクチーの栽培キットをご紹介。初心者でも簡単にできるので、要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：栽培セ