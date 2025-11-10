俳優・山田裕貴が8日、大阪市内で主演映画『爆弾』（公開中）の舞台あいさつを行った。【写真多数】なんと…大阪で『爆弾』チラシ配りに励む山田裕貴山田は、大阪駅直結の大阪ステーションシネマに永井聡監督とともに登場。満席の観客を前に「大阪に限らず、全国でどれだけ『爆弾』に興味を持っていただけているのか気になっていたので、こうしてたくさんの方にお越しいただけて本当にうれしいです」と感慨深げ。公開から1週