【モデルプレス＝2025/11/10】モデルの“ゆめぽて”こと川端結愛が11月8日、自身のInstagramを更新。輝く秋ファッションを公開し、話題が集まっている。【写真】21歳ギャルモデル「着こなしお洒落」話題のタイツコーデ◆ゆめぽて、タイツコーデを披露ゆめぽては段差に腰掛け、自身の膝に肘をつき手のひらを頬に乗せたポーズを投稿。黒い服と黒いブーツに、白地で水玉模様のタイツを合わせたコーディネートで、美しい太ももが際立つ