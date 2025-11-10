女優の蒔田彩珠（23）が10日までに自身のインスタグラムを更新。愛車との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。以前の投稿で、「免許合宿行った！修学旅行みたいで楽しかった〜」「ツーリング友達増やさないと！#ドラッグスター250」と免許取得を報告した蒔田。今回は「#yamaha#ドラックスター250」とハッシュタグをつけ、海辺で愛車との2ショットを公開した。これに対し、Netflixの連続ドラマ「舞妓さんちのまかないさ