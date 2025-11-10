「侍ジャパン練習試合、広島−日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）二塁の塁審を、ＭＬＢで初の女性審判となったジェン・パウォルさんが務めた。ジェンさんは今年８月９日のブレーブス−マーリンズでメジャーデビューを果たし、これが女性初だった。この日の練習試合は球審やピッチクロックも米国から派遣されている。