お洒落なアイテムがそろうセリア。そんなセリアで高見えガラス風のスプーンを見つけたのでご紹介します！本物のガラスのような透明感ながら、丈夫な樹脂製で食洗機にも対応。デザイン性、機能性ともに◎なアイテムですよ。これはコレクションしたくなる美しさ。さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガラス風スプーン POPカラー価格：￥110（税込）サイズ（約）：39×17×H177mm耐熱・耐冷