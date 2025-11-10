◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）巨人の岡本和真内野手が適時二塁打を放ち、追加点をもたらした。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。１点リードの初回無死一、二塁の場面だ。カウント１―１から辻の投じた真ん中低めのチェンジアップを捉えて、左翼線に運んだ。追加点となる適時二塁打。勝負強い打撃で役割を果たした。チームは初回先頭から４連打を放つなど、１回に４点を奪った。岡本は２３年の