９日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に、“ユーミン”こと歌手の松任谷由実（７１）がゲスト出演。ＭＣの林修氏のインタビューを受け、近況や意外な交友関係を語った。デビューから５３年で、アルバム１位獲得作品数はソロアーティスト歴代１位の２５作品、アルバムの総売り上げ枚数は女性アーティスト歴代１位の約３２００万枚という実績を誇る。（オリコン調べ）林氏は思わず「印税いくらですか？」