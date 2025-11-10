◆大相撲▽九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）元十両で西序二段筆頭・川副（伊勢ケ浜）が東同２枚目・朝走雷（高砂）を寄り切って白星発進した。右足首負傷による２場所連続全休明け。危なげなく勝ちきり「戻って来られたのはうれしいけど、久々というのは緊張するなと改めて思った。土俵がなんか滑りそうな感じがして」と、ホッとした表情を見せた。５月の夏場所の取組で右足首を痛めた。「骨折１か所と靱帯（じん