タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と漫画『DRAGON BALL（ドラゴンボール）』がコラボレーションした『ドリームトミカトミカ×ドラゴンボール』シリーズの第３弾として「牛魔王の車」と「フリーザの小型ポッド」を15日に発売する。【写真】再現度すごい！『DB』トミカ「牛魔王の車」「フリーザの小型ポッド」2024年に40周年を迎えた漫画『DRAGON BALL』とコラボレーションし、漫画家・鳥山明さんが描いた魅力